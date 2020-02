Coronavirus, sindaco Albi smentisce presunti casi a Nocera Terinese

NOCERA TERINESE – “In merito a presunti casi di corona Virus a Nocera Terinese .

Smentisco in modo categorico qualsiasi notizia in merito .

Non esiste nessun caso in merito.

Si tratta solamente di un signore , il quale per motivi di lavoro si trovava a Lodi ed è ritornato a Nocera dalla propria famiglia .

Pertanto in via del tutto precauzionale si è deciso di chiudere le scuole , in quanto le figlie di questo signore nella mattinata odierna si erano recate a scuola.

La famiglia ora si trova in quarantena come previsto dal protocollo per le persone che provengono dalle zone dove si sono verificati casi di corona virus.

Tutti i componenti della famiglia stanno benissimo e godono di ottima salute ! Questo a smentire voci di presunti casi di corona virus che riguardano la comunità Nocerese ! Voglio con questo allontanare qualsiasi allarmismo che si è divulgato in queste ore che è privo di qualsiasi fatto oggettivo”.

Ing. Albi sindaco di Nocera Terinese