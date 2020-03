Coronavrius, De Caprio: “Ordinanza Santelli è gesto d’amore per i calabresi”

CATANZARO – “Il provvedimento emanato dal governatore della Regione Calabria, Jole Santelli, dimostra grande visione e una immensa attenzione rivolta al popolo calabrese. Non si tratta di chiudere, ma di difendere; non si tratta di escludere, ma di proteggere.

E’ un gesto di amore verso i calabresi che hanno il diritto alla salute e quindi alla sopravvivenza. E’ un provvedimento di sussidiarietà all’inverso, che sopperisce alle carenze di velocità, di efficienza, di competenza. Il suo obiettivo è unire e non dividere, sostenere e non disgregare.

Questo è il nostro compito di cui, oggi, il presidente Santelli si fa carico con lungimiranza e cura”.

Così, in una nota, il colonnello Sergio De Caprio, Assessore all’Ambiente della Regione Calabria.