Cosenza, svolto il Consiglio Provinciale di fine anno

COSENZA – Si è tenuto questa mattina, venerdì 27 dicembre, presso il Palazzo della Provincia, l’ultimo Consiglio Provinciale del 2019 con quattro punti all’Ordine del Giorno trattati e deliberati in corso di seduta.

In apertura dei lavori il Presidente Iacucci si è detto contento, in chiusura d’anno, di essere riuscito a mantenere gli impegni con i dipendenti – ai quali sono stati pagati in anticipo stipendio e tredicesima, oltre che turnazione e altre indennità spettanti; e di avere anche adempiuto alla soddisfazione di crediti dovuti ad imprenditori che hanno effettuato lavori per l’Ente.

Il punto più significativo è stato l’approvazione del “Regolamento disciplinante la costituzione, gestione e funzionamento del Comitato d’Ambito di Area Vasta della Provincia di Cosenza, nonché dell’Ufficio di Area Vasta”, ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale n. 35/2015. Si tratta del completamento di un percorso avviato da tempo, che si completa con l’adozione di uno strumento attuativo che consentirà all’Ente di entrare nel merito degli aspetti della mobilità provinciale per mezzo della programmazione dei servizi di trasporto di area vasta. Il Presidente Iacucci ha inoltre comunicato che la Provincia di Cosenza sta già lavorando al Piano Provinciale dei Trasporti, che sarà rapportato ai bisogni reali della nostra popolazione, al fine di garantire i servizi ai piccoli Comuni già drammaticamente in fase di spopolamento.

Approvati anche gli altri tre punti all’Ordine del Giorno, più precisamente:

– designazione di tre membri effettivi e tre membri supplenti per ciascuna delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali della provincia di Cosenza.

– Revisione ordinaria della Partecipate con la conferma della cessione/alienazione quote dell’Agenzia Locale per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Cosenza s.r.l. , Alto Tirreno Cosentino società consortile a.r.l., Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione, Magna Sila Progetto ’92 S.p.A. in liquidazione;; e il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della quota di partecipazione nella Società Aeroportuale Calabrese, in quanto trattasi dell’unico aeroporto internazionale della Calabria indispensabile per gli arrivi turistici ed anche per il raggiungimento delle principali località nazionali ed estere da parte dei cittadini della provincia di Cosenza.

– Ratifica di variazioni al Bilancio di Previsione 2019 e variazione alla sezione operativa del DUP, fermi restando l’equilibrio economico, il pareggio finanziario di bilancio e l’equilibrio di cassa.

L’occasione è stata utile per il rinnovo degli auguri di fine anno e di buon 2020.