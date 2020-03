Covid-19, Siclari: “Grave impedire la continuità territoriale sullo Stretto n emergenza sanitaria”

REGGIO CALABRIA – «Il personale medico e paramedico in servizio nelle due righe dello stretto non può essere impedito a traghettare. Ieri all’ospedale di Messina sono mancate ben 20 unità perché le corse sono state ridotte e l’unica corsa disponibile in mattinata dalla Penisola all’Isola è stata presa letteralmente d’assalto».

Quanto accaduto oggi in riva allo Stretto in ottemperanza del decreto dei Ministri delle Infrastrutture e Trasporti e della Salute, ha provocato secondo il senatore forzista Marco Siclari un effetto inverso a quello desiderato.

«L’emergenza sanitaria del coronavirus si combatte soprattutto con il personale medico e paramedico: il servizio di traghettamento deve essere potenziato oppure un mezzo giornalmente deve essere dedicato ai cittadini che hanno bisogno di assistenza sanitaria in Sicilia ed ai pendolari che svolgono servizi pubblici indispensabili quali i servizi sanitari e quelli delle forze dell’ordine. Intervenga Conte», ha così concluso il Senatore azzurro.