Cultura, Santelli: “Attività regionali 2019 potranno svolgersi entro settembre”

Catanzaro – “I destinatari dei finanziamenti regionali per attività culturali relative all’annualità 2019, che avrebbero dovuto effettuare le manifestazioni in programma entro il 31 marzo 2020, potranno realizzarle entro il 30 settembre di quest’anno”.

Lo rende noto il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

“Ho accolto subito la preoccupazione del mondo della cultura e dello spettacolo che opera nella nostra regione e concordato con gli uffici l’emanazione di questo decreto in tempi brevi. L’obiettivo è quello di evitare che un comparto così importante venga penalizzato dal clima di preoccupazione scaturito dall’emergenza Coronavirus. Quello che vogliamo è che la partecipazione agli eventi culturali, nella nostra regione, continui ad essere piena e vivace”, conclude il presidente Santelli.

Comuni e operatori culturali destinatari da finanziamenti saranno informati direttamente dal Settore Cultura della Regione Calabria nelle prossime ore.