Decoro urbano a San Giovanni in Fiore: si riparte dal “Valentino Mazzola”

San Giovanni in Fiore – “Siamo ripartiti con il taglio erba del Valentino Mazzola a voler manifestare il desiderio di un ritorno alla normalità anche nel settore sportivo ed in particolare nel calcio, che rappresenta la disciplina sportiva più seguita e praticata in Italia”. E’ quanto affermano in una dichiarazione congiunta il sindaco, Pino Belcastro, e l’assessore allo sport e al decoro urbano, Leonardo Straface, che segue personalmente l’attività di lavoro delle ex Giubbe Rosse, a cui è, tra l’altro, assegnato il compito di mantenere pulite le aree pubbliche della città.

“Il Valentino Mazzola – proseguono Belcastro e Straface- recentemente intitolato anche al compianto amico Antonio De Marco, storico custode dello stadio e massaggiatore della Silana, costituisce per tutti gli amanti del calcio un luogo simbolo in cui vivere indimenticabili emozioni che si manifestano nello spasmodico tifo per la propria squadra del cuore. Lo stadio dunque è simbolo di vitalità, di vigore e di voglia di farcela che oggi, durante questa drammatica emergenza sanitaria che stiamo vivendo, rappresentano i sentimenti a cui aggrapparci, insieme ad un forte senso di responsabilità, per poter sconfiggere il Coronavirus e ritornare il più presto possibile alla vita di sempre, fatta di abbracci e calore umano. E’ questo il messaggio positivo che vogliamo trasmettere agli sportivi di San Giovanni in Fiore ed a tutta la comunità, sicuri che dopo la tempesta torna sempre il sereno. Con questa convinzione, insieme allo Stadio, abbiamo ripreso con buona lena la pulitura e la risistemazione di molte altre zone della città, rimaste trascurate in questi ultimi due mesi a causa delle disposizioni governative di distanziamento sociale. Tra queste, di primaria importanza sono stati considerati i lavori di spazzamento e pulizia del cimitero comunale, riaperto al pubblico da qualche giorno”.

“Continuiamo in questa Fase 2 a rispettare gli obblighi impostici dal Governo – concludono Belcastro e Straface- Siamo una comunità seria ed assennata. Insieme ce la faremo”.