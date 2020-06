Difesa Consumatori del Lametino, Lamezia Maltrattata e Lavoro Sicurezza e Salute su chiusura vie principali: “Rivedere il provvedimento per non creare altre difficoltà a chi ne ha subite troppe”

LAMEZIA TERME – “Non riusciamo a comprendere quale criterio ispiri l’amministrazione comunale di Lamezia Terme, sempre più confusa. Questo è quanto tanti cittadini e tantissimi commercianti sottolineano a proposito della chiusura di alcune principali vie della città. Si domandano che senso ha chiudere dalle 18,00 alle 24,00 e poi riaprire? Perché non si chiude dalle ore 20,00 perché almeno si rispetta l’orario di chiusura delle attività commerciali? Perché non si sperimenta come giorno di chiusura la domenica?

I commercianti lamentano che dopo mesi di chiusura e di tantissime difficoltà questo provvedimento penalizza ulteriormente. Anche perché non c’è alcun tipo di intrattenimento che richiami gente.

Voglia il Sindaco e l’amministrazione comunale rivedere il provvedimento per non creare altre difficoltà a chi ne ha subìte troppe”.

Difesa Consumatori del Lametino

Lamezia Maltrattata

Lavoro Sicurezza e Salute