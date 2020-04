Emergenza Covid-19, i sindaci dell’Alto Ionio scrivono alla Santelli: “Riaprire l’Ospedale Chidichimo di Trebisacce è priorità”

TREBISACCE – I Sindaci di tutti i paesi dell’Alto Ionio cosentino hanno scritto un’accorata missiva indirizza al Presidente della Regione Calabria, On. Jole Santelli, al Commissario ASP Cosenza, Giuseppe Zuccatelli, e al Commissario ad Acta per piano di rientro regione Calabria, Gen. Saverio Cotticelli, per chiedere, con una voce sola la riapertura dell’Ospedale G. Chidichimo di Trebisacce, già sancita dalla sentenza 1551/2015 del Consiglio di Stato e dal D.C.P.R. n° 30/2016.

“Facendo seguito a quanto già comunicato e richiesto dal sindaco di Trebisacce – si legge nella missiva – sollecitiamo un immediato riscontro e chiediamo urgente esecuzione della sentenza Consiglio di Stato e/o del decreto del Commissario ad acta 30/2016. Evidenziamo come, anche in piena emergenza Covid-19, non solo siano stati sospesi i ricoveri nella lungodegenza e non rinnovata la convenzione con gli anestesisti, fino al 20 marzo utilizzati nel PS di Trebisacce, quanto sebbene siano stati adottati degli atti amministrativi e siano stati pronunciati provvedimenti giurisdizionali, ancora ad oggi, per il presidio di Trebisacce, si vive nel perenne oblio e disinteresse. Ciò ha comportato, tra l’altro, l’impossibilità a ricorrere ai provvedimenti governativi e legislativi che consentono il reperimento urgente di personale e l’acquisto di attrezzature per fronteggiare non solo l’emergenza coronavirus, ma soprattutto le emergenze urgenze ordinarie.

Chiediamo pertanto, ad ognuno per quanto di competenza, un’adeguata e necessaria attenzione, di attuare provvedimenti urgenti per consentire anche ai cittadini di questo vasto comprensorio di poter disporre di cure adeguate, nonché l’immediata attivazione e potenziamento dei servizi ospedalieri, peraltro già previsti.

Allo stesso qual modo è indispensabile e non più procrastinabile ormai avviare le procedure per l’appalto del ripristino delle sale operatorie.

Si chiede, infine, un incontro urgente per meglio pianificare e programmare gli interventi”.

Il primo cittadino di Trebisacce, Avv. Franco Mundo, ha sottolineato quanto sia fondamentale in questo momento per tutto il territorio e per tutti i cittadini dell’Alto Ionio fare rete, puntando insieme all’obiettivo comune della riapertura dell’Ospedale Chidichimo, ringraziando tutti i colleghi sindaci per l’iniziativa di sensibilizzazione dei vertici della sanità Calabrese intrapresa.