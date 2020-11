Emergenza Covid, in arrivo 15 milioni di aiuti per l’agroalimentare

CATANZARO – Pronti gli aiuti per i settori dell’agroalimentare particolarmente colpiti dalla crisi da Covid-19 e per i quali la Giunta regionale aveva dichiarato lo stato di calamità.

Lo fa sapere l’assessorato regionale all’Agricoltura, guidato dall’assessore Gianluca Gallo, che comunica, a meno di un mese dalla redazione degli elenchi provvisori, la pubblicazione – sul portale www.calabriapsr.it – degli elenchi regionali definitivi relativi al bando della misura 21 del Psr Calabria 2014/2020, “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e Pmi particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19”, che riguarda i comparti lattiero, florovivaistico, lattiero-caseario e vitivinicolo.

Sarà pubblicato separatamente, invece, l’elenco definitivo delle domande di sostegno relative al comparto agrituristico e delle fattorie didattiche e sociali, dal momento che, con riferimento a questo ambito, si era reso necessario procedere a un soccorso istruttorio finalizzato alla valutazione della documentazione contabile allegata alle istanze. I beneficiari ritenuti finanziabili sono 990, a fronte di 1.225 istanze pervenute.

La Regione erogherà loro un contributo totale di importo pari a 15.287.000 euro, dei quali 3.730.000 riservati all’intervento 21.01.01, in favore degli agricoltori operanti nei settori lattiero e florovivaistico, e 11.557.000 euro all’intervento 21.01.02 in favore delle Pmi attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli dei settori vitivinicolo Dop e Igp e lattiero-caseario. Il tutto senza dover procedere all’applicazione di tagli lineari ai premi riconosciuti.