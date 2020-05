Fase 2, Siclari (FI): “Presentata interrogazione al Ministro per utilizzo sieroterapia contro il Covid”

ROMA – «Considerato che alcuni centri medici usano contro il Covid-19 la sieroterapia che sta dando ottimi risultati nella cura contro la patologia e che il virus sparisce dopo un trattamento che va dalle 2 alle 48 ore, eliminando ogni sintomo, ho interrogato il Ministro della Salute per capire se, visti gli esiti incoraggianti che ci vengono dai presidi ospedalieri di Pavia e Mantova, intenda favorire tale trattamento sanitario per la cura del COVID-19».

Il senatore Marco Siclari ha depositato una interrogazione firmata da tutto il Gruppo di Forza Italia per l’utilizzo della sieroterapia contro il Covid-19.