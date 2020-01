Focus su Regionali: Francesco Aiello, il professore M5s scelto dai parlamentari calabresi

CATANZARO – Francesco Aiello, candidato civico del Movimento 5 Stelle per la presidenza della Regione Calabria, è nato a Settimo Torinese (Torino) l’11 ottobre 1965. Laureato in Scienze economiche e sociali all’Università della Calabria con una tesi su “Protezionismo agricolo comunitario e politiche di preferenza tariffaria. Un’analisi della I e della II Convenzione di Lomé”, Aiello è professore ordinario di Politica economica alla stessa Unical.

Nel 2015 ha fondato 2015 “OpenCalabria”, piattaforma web incentrata sui temi dell’economia e della politica per lo sviluppo della Regione. Un portale molto seguito dagli ambienti degli economisti non soltanto calabresi.

Il nome di Aiello è stato avanzato al capo politico del movimento Luigi Di Maio da parlamentari calabresi ed ha poi ottenuto il via libera dal voto degli aderenti sulla piattaforma Rousseau con il 53,1% delgradimento pari a 1.150 voti. Una candidatura, quella del docente universitario, giunta dopo un’altra votazione su Rousseau che ha sancito la presentazione di una lista e di un candidato del movimento dopo che alcuni esponenti calabresi di vertice avevano parlato di disertare le urne, mentre altri chiedevano di ripresentare l’alleanza col Pd anche in Calabria.

Il 26 gennaio prossimo, Aiello sarà sostenuto, oltre che dai 5 Stelle, dalla lista Calabria Civica.