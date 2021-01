Franz Caruso: “Mi batterò per salvare il Rendano”

COSENZA – “Il depauperamento e lo svilimento del Teatro Rendano, cuore pulsante della cultura cosentina e calabrese, è una ferita che occorre rimarginare immediatamente a tutela delle nostre radici, della nostra storia, del prestigio stesso della città di Cosenza. Non è ammissibile che si lasci decadere una struttura che ha rappresentato e rappresenta il Rinascimento cosentino, testimone della dinamicità e del fermento culturale del nostro territorio”. E’ quanto afferma l’avv. Franz Caruso, candidato a sindaco di Cosenza, preoccupato per il rischio palese per il Rendano di perdere il riconoscimento di Teatro di Tradizione ottenuto nel 1976 «per la qualificata attività culturale e artistica svolta» e per il particolare impulso alle locali tradizioni artistico/musicali.

“L’assenza di una programmazione culturale degna di questo nome – prosegue Caruso – e la mancanza di una visione futura per il teatro Rendano, privo, peraltro,di una Direzione Artistica, rischiano di far perdere alla storica e prestigiosa struttura ed a ciò che essa esprime in termini culturali, il riconoscimento di teatro di Tradizione. Una ipotesi drammaticamente possibile che, però, dobbiamo evitare ad ogni costo e rispetto alla quale si stanno già muovendo ampi settori della società civile, promuovendo anche delle petizioni online condivisibili ed apprezzabili, che testimoniano il desiderio di rinascita e di riscatto di una intera comunità. A queste testimonianze rivolgo i miei apprezzamenti più sinceri e sentiti, condividendo l’ambizione e l’aspirazione di far tornare Cosenza ad essere l’Atene del Sud. Un obiettivo che dovremo e potremo raggiungere solo ripartendo dal nostro Teatro Rendano e da tutte le altre strutture, siti e tesori artistici, che in questi anni sono state ignorate ed abbandonate a se stesse e che, invece, per come ho sempre pensato, devono essere custodite, protette e valorizzate”.

“Per quanto riguarda in particolare il teatro Rendano, che oggi rappresenta una delle più importanti emergenza cittadine, poichè indica la grave crisi culturale in cui versa la città – conclude Caruso – ho già investito della problematica il senatore Riccardo Nencini, nella sua qualità di Presidente della commissione Cultura in senato, per ricercare tutte le soluzioni possibili al fine di salvaguardare l’importante e storica istituzione culturale cittadina. Al contempo, già nei prossimi giorni promuoverò una serie di incontri con quanti intendono portare avanti questa battaglia”.