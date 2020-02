Funzionalità del sito tematico della Regione: le precisazioni del Dipartimento Turismo

CATANZARO – In riferimento alle notizie apparse ieri su alcuni organi di stampa e relative alla non funzionalità del sito tematico turistico della Regione Calabria il dipartimento turismo intende precisare quanto segue: già in data 6 febbraio era stata inoltrata apposita richiesta ad Aruba, proprietaria del dominio, per la risoluzione del problema tecnico riscontrato e detta richiesta veniva reiterata con carattere d’urgenza in data 10 febbraio. Alla data odierna il call center di Aruba ha comunicato che il problema tecnico segnalato, per il quale il dipartimento ha richiesto assistenza, è in fase di lavorazione e dovrebbe essere risolto a breve.