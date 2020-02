Gallico-Gambarie, Klaus Davi: “Scandalosa l’intervista del vicesindaco di Reggio Calabria Riccardo Mauro”

REGGIO CALABRIA – «Qualcuno intervenga, ho trovato scandalosa e inaccettabile l’intervista rilasciata ieri all’emittente RTV dal vicesindaco della città metropolitana di Reggio Calabria Riccardo Mauro sulla vicenda della Gallico-Gambarie». Lo ha dichiarato il giornalista e consigliere comunale di San Luca Klaus Davi, che poi ha spiegato: «Rispetto alle incalzanti domande del giornalista, che chiedeva conto del fatto che in un cantiere gestito dalla città metropolitana lavorassero soltanto 13 operai e che lo stesso cantiere fosse fermo da chissà quanti anni, il vicesindaco non ha saputo dare alcuna spiegazione convincente. Ha parlato genericamente di ritardi senza saperli motivare, annunciando delle verifiche sulla società che si occupa della Gallico-Gambarie senza assumersi alcuna responsabilità. Ho trovato queste dichiarazioni inaccettabili e irrispettose verso gli operai in primis, ma soprattutto verso la comunità di Reggio Calabria che non si merita tanto menefreghismo. Penso che il sindaco Falcomatà stia gravemente sottovalutando la vicenda e auspico che, nell’interesse dei reggini, il primo cittadino scenda in campo in prima persona per porre fine a questo scandalo e che i lavori della Ga-Ga riprendano al più presto».