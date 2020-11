Gasparri: “Zuccatelli? Dovrebbe fare schifo a se stesso”

ROMA – «Mi pare che Zuccatelli dovrebbe fare schifo a se stesso dopo quello che abbiamo visto. Spero che abbia un amico, un compagno di scuola che lo convinca a fare la cosa utile cioè dimettersi. Comunque i calabresi dovrebbero impedirgli fisicamente di occupare la carica di commissario come si faceva una volta. Utilizzando mezzi civili, democratici e liberali, come ai tempi delle occupazioni. Nulla di violento. Se non lo cacciano gli altri, lo faremo noi». Lo ha dichiarato il senatore Maurizio Gasparri, intervistato da Klaus Davi per il programma KlausCondicio online al link https://youtu.be/lRd7jBh_62Q.