Giudice Ferlaino, Guarascio: “Ci uniamo al Presidente Mattarella in ricordo di un uomo esemplare”

LAMEZIA TERME – “Ci uniamo alle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel rendere onore alla memoria del giudice Francesco Ferlaino, vittima della criminalità ed esempio di una Calabria operosa, dedita alle istituzioni e testimone di legalità. Ringraziamo il capo dello Stato che anche in questa occasione ci illumina con le sue parole e ci spinge al doveroso esercizio della memoria e della conservazione di coloro che – nonostante il dolore – costituiscono un punto di riferimento perpetuo di giustizia e impegno per la comunità calabrese. Questa giornata possa, dunque, essere per noi un momento di ricordo, di riflessione e di vicinanza ai familiari di un uomo di legge e rettitudine qual è stato Ferlaino”.

Eugenio Guarascio