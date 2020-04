Giunta regionale, avviato iter per nuova organizzazione burocrazia regionale

CATANZARO – Si è riunita ieri, presideduta da Jole Santelli, la Giunta della Regione Calabria. Un solo, importante punto all’ordine del giorno, per ridisegnare, rinnovandola, la macchina burocratica regionale.

Con l’atto odierno la Giunta, essendo oramai trascorsi i tempi tecnici, ha dato mandato alla Direzione Generale Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” di predisporre la nuova organizzazione.

Un cambio di passo in base al quale gli attuali dipartimenti saranno snelliti ed accorpati in aree omogenee. Una decisione che corrisponde agli obiettivi che il Presidente e la Giunta si sono dati, ovvero una maggiore efficacia unitamente ad una migliore efficienza, una più compiuta trasparenza e semplificazione della pubblica amministrazione, e non ultima una conseguente, notevole riduzione della spesa pubblica.

Da qui a 15 giorni la nuova organizzazione sarà presentata in Giunta e saranno avviate le nuove procedure pubbliche di selezione. Frattanto per i dirigenti in essere vige l’effetto della proroga.