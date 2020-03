Giunta regionale, Ferraro (Uci Calabria) su nomina Gianluca Gallo: “Scelta Santelli promette qualità e concretezza utili per far fronte alle esigenze degli agricoltori e degli imprenditori agricoli calabresi”

CATANZARO – Soddisfazione e congratulazioni sono state espresse da Gaetano Ferraro, Presidente dell’UCI CALABRIA, per la nomina di Gianluca Gallo ad Assessore regionale al quale viene assegnata la delega all’Agricoltura.

“Uomo della Sibaritide, Gianluca Gallo conosce certamente i bisogni e le potenzialità di un comparto produttivo strategico per la regione – dichiara il Presidente Ferraro – La scelta della Presidente Santelli promette qualità e concretezza utili per far fronte alle esigenze ed ai bisogni degli agricoltori e degli imprenditori agricoli calabresi. Mai come in questo momento scelte di questo tipo ci fanno ben sperare in una attenzione che certamente verrà dedicata al mondo dell’Agricoltura L’attenzione delle istituzione è in questo momento un aspetto fondamentale per guardare al futuro dell’agricoltura con maggiore serenità. Nell’ottica di una proficua collaborazione l’UCI CALABRIA è disponibile ad offrire tutta la sua esperienza e il valore del suo radicamento sul territorio fin da subito, per il bene della regione e per il comparto dell’agricoltura più in particolare”. Il presidente UCI CALABRIA conclude la sua nota sottolineando “Siamo certi del valore Gianluca Gallo, sia come uomo che come amministratore. A lui inviamo i nostri migliori auguri di buon lavoro ancora più sentiti per il particolare momento che stiamo vivendo”.