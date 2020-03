Giunta regionale, Siclari (FI): “Tallini scelta valida e super partes”

REGGIO CALABRIA – «L’elezione di Mimmo Tallini a Presidente del Consiglio Regionale della Calabria rafforza non soltanto Forza Italia e la coalizione di centrodestra, ma anche il Consiglio Regionale. Si tratta di un profilo di esperienza e competenza che saprà rendere onore all’alta figura istituzionale».

Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari augurando buon lavoro a Tallini per l’importante incarico.

«La conoscenza personale e politica di Mimmo Tallini mi fa dire con certezza che saprà essere il Presidente di tutti i calabresi ed il garante dei diritti tutti i consiglieri regionali. Migliore scelta non poteva essere fatta: le quattro legislature consecutive in seno a Palazzo Campanella sono garanzia di conoscenza della macchina amministrativa e burocratica regionale e sintomo di piena consonanza con l’elettorato che gli ha sempre confermato piena fiducia. Auguri a Mimmo e buon lavoro a tutti i Consiglieri Regionali», ha concluso così il Senatore azzurro.