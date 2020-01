Guccione: “Si decida sul nuovo ospedale di Cosenza”

Cosenza – “Ringrazio Alessandra De Rosa che all’inizio della seduta del Consiglio comunale ha rivolto gli auguri di buon lavoro a me e agli altri consiglieri eletti alla Regione.

Qui come in Emilia siamo riusciti a fermare l’avanzata di Salvini e della Lega. I calabresi hanno dato un segnale tangibile e ora spetta a noi non deluderli. La politica deve dare risposte. Bisogna agire e oggi qui in Consiglio comunale ho chiesto di ripartire dalla questione dell’Ospedale di Cosenza. Le condizioni critiche in cui versa l’Annunziata di Cosenza richiedono l’adozione di provvedimenti urgenti. Il progetto del nuovo ospedale, lo abbiamo ribadito più volte, non è un progetto irrealizzabile e fantasioso. I fondi sono stati stanziati, le risorse ci sono. Ora il Consiglio decida, dia l’ok per procedere alla realizzazione del nuovo ospedale e avviare tutte le procedure per migliorare l’offerta sanitaria di tutta la Provincia di Cosenza. Questa è l’occasione che abbiamo per sconfiggere anche l’antipolitica, dimostrando che insieme possiamo dare risposte concrete senza perdere, ancora una volta, una grande opportunità. L’area di Vaglio Lise – Via Popilia è quella più idonea individuata anche al termine della Conferenza dei Servizi. Non si perda altro tempo, si convochi il consiglio ad hoc e si decida sul nuovo ospedale ci Cosenza”.

Carlo Guccione

Consigliere Comune di Cosenza