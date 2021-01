Health One, il plauso di Domenico Furgiuele (Lega)

CATANZARO – Il lavoro che Università Magna Graecia e Arpacal stanno portando avanti congiuntamente per la istituzione dell’innovativo corso di laurea “Health One”, rappresenta un grande motivo di orgoglio per la nostra regione. Unica nel panorama accademico italiano, questa facoltà multidisciplinare capace di realizzare una integrazione fattiva tra scienze mediche umane, veterinarie, tossicologiche e ambientali, dimostra ancora una volta quanto questa nostra terra sia naturalmente vocata alla ricerca e alla innovazione.

E certifica, altresì, che adesso più che mai le istituzioni devono operare nel senso di una collaborazione più stretta tra ricerca e agenzie territoriali. Rivolgo pertanto un plauso al rettore dell’università di Catanzaro De Sarro, al direttore generale dell’Arpacal Pappaterra, e ai professori Britti e Iannone, Nella speranza che questo progetto possa essere seguito anche in altri ambiti scientifici.

Domenico Furgiuele – Lega