I provvedimenti approvati nella seduta di Giunta regionale

CATANZARO – Si è riunita nella Cittadella a Catanzaro la Giunta regionale. Sotto la Presidenza del Presidente Mario Oliverio, con l’assistenza del Segretario Generale Ennio Apicella, sono stati approvati alcuni provvedimenti. Tra questi, su proposta della Presidenza, è stata deliberata l’approvazione e l’adozione delle nuove Linee Guida per la pianificazione comunale o intercomunale di emergenza in materia di Protezione Civile. Su proposta dell’Assessorato alle Infrastrutture la Giunta ha approvato il Progetto strategico regionale Calabriaaltaformazione – valorizzazione e sviluppo del sistema universitario dell’alta formazione artistica, musicale, coreutica e della ricerca in Calabria – integrazione del quadro finanziario con risorse della linea di azione 9.4.1 del programma di azione coesione, approvazione dei criteri di selezione delle operazioni, della scheda tipo e dello schema di accordo. Sempre su proposta dell’Assesorato alle Infrastrutture sono stati assunti gli indirizzi sull’affidamento del servizio ferroviario sulla rete regionale. Su proposta dell’Assessorato all’Ambiente la Giunta ha approvato l’adozione del Piano del Parco Del Pollino. Su proposta dell’Assessorato al Bilancio e Personale sono stati approvati il Piano Relazione performance 2018, l’atto di indirizzo del Piano delle Performance 2020-2022 e una serie di variazioni di bilancio.