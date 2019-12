Iacucci (Pd Crotone): “Lavorerò per ricreare un clima unitario”

Crotone – “Lavorerò per ricreare un clima unitario. La linea del Partito Democratico è chiara. Bisogna ritrovare l’unità sulla candidatura di Callipo Presidente, lavorare per allargare la coalizione e costruire liste forti e rappresentative. Il Pd deve ritornare ad essere protagonista sul territorio. Sono più che soddisfatto della prima riunione che si è svolta oggi a Crotone insieme a sindaci, amministratori e segretari di circolo del Pd della Provincia di Crotone. Erano presenti 16 Circoli su 26 e 13 Comuni su 15: malgrado tutti i tentativi di boicottaggio, le pressioni ricevute per fare in modo che l’incontro andasse deserto la riunione svoltasi oggi è stata più che produttiva. E ce ne saranno molte altre: gli incontri proseguiranno, ci si confronterà insieme sulle varie tematiche che interessano soprattutto la Provincia di Crotone e sono certo che insieme il Partito Democratico ritornerà al centro della politica crotonese e calabrese”.

Franco Iacucci

Commissario Federazione Provinciale Pd Crotone