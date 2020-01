Incontro tra sindacati e Tansi a Lamezia

LAMEZIA TERME – Le Segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil Calabria raccolgono l’invito al confronto che è stato avanzato loro dal candidato governatore Carlo Tansi. L’incontro si terrà lunedì prossimo, 20 gennaio, presso l’Hotel Lamezia con inizio alle ore 10.00.

In quell’occasione, Cgil, Cisl e Uil Calabria presenteranno a Carlo Tansi le priorità dell’azione sindacale unitaria sul territorio regionale: creazione di lavoro, rilancio dello sviluppo, misure per la crescita, tutela del territorio, lotta al dissesto idrogeologico, ammodernamento delle infrastrutture, superamento del precariato, cura della sanità, rinnovamento dell’apparato burocratico e argine alla criminalità organizzata.

Al termine dell’incontro con il candidato governatore Carlo Tansi, infine, i rappresentanti regionali di Cgil, Cisl e Uil, sempre presso i locali dell’Hotel Lamezia, avranno il piacere di incontrare i rappresentanti degli organi di stampa per presentare ai calabresi le priorità dell’agenda sindacale che ritengono essere fondamentale sottoporre al confronto di tutti coloro che si sono candidati alla guida della Regione Calabria.