Incoronato (Lega Ricadi): “Bando Borghi finalmente a compimento, plauso a Spirlì”

Ricadi – Il coordinatore cittadino della lega Roberto Incoronato esprime grande soddisfazione per la valorizzazione dei borghi Calabresi.

“Nino Spirlì, avente l’incarico di governatore della regione Calabria, insieme alla giunta Regionale ha approvato il decreto di finanziamento di 100 milioni di euro per 73 comuni calabresi. A beneficiare di questo bando vi è anche il comune di Ricadi ammesso al finanziamento di 1.500.000 euro che rappresentano una grande opportunità per la nostra amministrazione, guidata dal sindaco prof. Nicola Tripodi, per valorizzare i borghi del comune e per incentivare il settore turistico e il settore agroalimentare di tutta la costa degli Dei. Nino Spirlì con la sua grande sensibilità verso la nostra Calabria è stato capace di concretizzare e valorizzare la nostra Regione come nessuno ha mai fatto in passato trasformando in realtà un bando messo in un cassetto dalla precedente amministrazione regionale targata PD con alla guida Mario Oliverio, il quale non è stato capace di stare al passo con i nostri tempi, forse era affetto da “convegnite” acuta e non aveva tempo di dedicarsi alla Calabria. Il mio augurio per questo Santo Natale è che alle prossime elezioni regionali vengano elette persone che tengano veramente alla nostra terra. Abbiamo bisogno di politici che si impegnino con dedizione e senso di responsabilità trasformando il mandato di consigliere regionale da mera fonte di guadagno personale in una opportunità per far crescere economicamente la nostra Calabria. Desideriamo che i nostri figli rimangano a lavorare nella nostra regione, ma affinché questo sogno si possa realizzare è necessaria una nuova classe dirigente e politica che rilanci la nostra economia”.