Infrastrutture, Catalfamo incontra vertici Anas per rilancio opere calabresi

CATANZARO – Si è tenuto ieri mattina, in videoconferenza, un incontro operativo tra l’assessore alle Infrastrutture della Regione Calabria, Domenica Catalfamo e il responsabile Struttura Territoriale Anas Calabria, Francesco Caporaso.

All’incontro, nel corso del quale sono stati discussi i principali progetti di intervento che l’Anas sta portando avanti sul territorio calabrese, hanno preso parte anche dirigenti e tecnici Anas e del settore regionale Infrastrutture di trasporto.

Particolare attenzione è stata posta sul progetto di realizzazione del Macrolotto della SS 106 tra Sibari e Roseto per cui si prevede entro poche settimane di poter avviare i lavori.

Si tratta di un intervento di grandissima rilevanza (oltre 1 miliardo di euro di investimenti) che consentirà di velocizzare il collegamento tra l’Autostrada A2 e la Puglia, con evidenti vantaggi per l’intero territorio regionale.

Si è anche affrontato il tema della pianificazione di medio periodo, concentrandosi sui principali progetti che Anas sta sviluppando e che interessano in particolare la SS 106, l’Autostrada A2 e la Trasversale delle Serre.

La stretta collaborazione tra Regione ed Anas – dichiara l’assessore Catalfamo – è alla base del rilancio del settore delle grandi opere pubbliche che rivestono evidentemente un ruolo di primissimo piano. L’obiettivo – prosegue l’assessore – è da un lato quello di migliorare i collegamenti interni e l’accessibilità esterna al territorio regionale, ma anche il rilancio dell’economia calabrese, duramente colpita dall’emergenza COVID”.

Quello di oggi è il primo di una serie di incontri in cui verranno concordate e condivise le strategie di programmazione e le attività di pianificazione delle infrastrutture stradali calabresi. Seguiranno focus specifici di approfondimento sulle singole infrastrutture stradali ed attività di presentazione alle popolazioni dei diversi territori dei progetti in corso.