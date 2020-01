Insediamento del nuovo Prefetto di Cosenza, gli auguri di Franco Iacucci

COSENZA – Il Presidente della Provincia Franco Iacucci è intervenuto nel giorno dell’insediamento della dott.ssa Cinzia Guercio alla Prefettura, da ieri ufficialmente la Rappresentante del Governo a Cosenza, per esprimerle il proprio personale saluto e quello dell’Ente unitamente ai più sentiti auguri di buon lavoro.

Il Presidente Iacucci auspica che «il rapporto di collaborazione con la dott.ssa Guercio possa essere proficuo e costante, utile e necessario agli interessi della Città e dell’intero territorio provinciale».

Franco Iacucci rivolge quindi «i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto per il prestigioso e delicato incarico, con la certezza che in ragione delle sue competenze saprà affrontare le complesse questioni che interessano la nostra comunità nel miglior modo possibile assicurando nel nostro territorio i valori della legalità e della sicurezza».