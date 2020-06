Intimidazione a ristoratore, Sindaco Castrovillari: “Gesto criminale”

CASTROVILLARI – “Purtroppo durante la scorsa notte nella nostra cittadina si è verificato un brutto episodio, un gesto criminale contro un’attività economica”. Lo scrive in un post sulla sua pagina Facebook il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito.

“Esprimo la mia vicinanza e quella dell’intera amministrazione comunale e della nostra comunità – aggiunge Lo Polito – ai titolari del ristorante, gente laboriosa, persone perbene, imprenditori illuminati. Già durante lo scorso anno si erano verificati più gesti delinquenziali prontamente stroncati dalle nostre forze dell’ordine e in modo particolare dai carabinieri diretti dal maggiore Caruso. Oggi più di ieri noi siamo qui a dire che faremo quadrato a difesa dei nostri imprenditori, a sostegno delle forze dell’ordine e della magistratura verso cui riponiamo fiducia smisurata.Lo scorso anno alla guida della Procura avevamo il dottor Eugenio Facciolla, oggi non più, anche se il sottoscritto spera sempre che possa rientrare facendo valere le sue buone ragioni, ma l’intera Procura della Repubblica di Castrovillari è composta da donne e uomini di grande preparazione e capacità”.

“Oggi come ieri – ha concluso il sindaco di Castrovillari – siamo qui a dire che la criminalità non troverà mai terreno fertile nella nostra città, culturalmente preparata a non tacere, a non voltarsi dall’altra parte”.