Klaus Davi: “Immagini di rifiuti in Calabria sui social nazionali, che fa la Regione?”

SAN LUCA – «Le immagini di roghi di rifiuti in Calabria, e soprattutto nella Locride, stanno facendo il giro dei social in Italia e nel mondo. Proprio in una fase delicatissima per il turismo, poiché in questi giorni moltissimi italiani stanno scegliendo le mete per le loro vacanze. Mi domando cosa stia facendo la Regione. Cosa sta facendo il nostro assessore all’ambiente? Cosa sta pianificando l’assessore al turismo? Cosa ha in mente la giunta regionale? Jole Santelli parlava di rilancio dell’immagine della Calabria ma così non può avvenire ed è necessario un intervento immediato. Non possiamo fare giochini politici con queste cose…». Lo ha dichiarato il giornalista e massmediologo Klaus Davi, consigliere comunale a San Luca (RC).