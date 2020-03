Klaus Davi: “Se utile, pronto a dare una mano alla Regione”

SAN LUCA – «Qualora fosse utile, sono pronto a dare una mano alla Regione Calabria e a incontrare la Presidente Jole Santelli, quando lei lo riterrà opportuno. Lo sto facendo da amministratore di San Luca e lo posso fare anche per la Regione. Non penso a un’attività consulenziale ma a qualcosa che possa incidere maggiormente sul territorio e sulla sua percezione nazionale e internazionale, sempre se richiesto. Penso che la Presidente stia facendo bene e io posso mettere a disposizione il mio know how. In caso contrario, continuerò comunque con determinazione il mio impegno nella Locride che sta producendo importanti risultati». Lo ha dichiarato il massmediologo Klaus Davi, consigliere comunale di San Luca (RC), intervenuto lunedì mattina a ‘Buongiorno Regione’ sulla TGR di Rai Tre.