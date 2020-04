Lamezia, 5 Stelle: “Comune incentivi partecipazione piccoli esercizi alla misura di sostegno alimentare varata dal Governo”

LAMEZIA TERME – “In relazione al provvedimento del Governo riguardante le misure urgenti di sostegno alimentare previste nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, come noto il nostro Comune ha pubblicato sul proprio albo pretorio apposito avviso pubblico. La presentazione delle domande di accesso al beneficio potrà avvenire entro e non oltre il 15/04/2020 esclusivamente mediante compilazione dell’apposito modulo telematico, disponibile al link https://buonispesa.sicare.it/.

Sempre entro mercoledì prossimo, 15 aprile, possono presentare istanza gli esercizi con sede/unità locale a Lamezia Terme, iscritti alla Camera di Commercio, con i seguenti codici ATECO: 47.11 – 47.21 – 47.22 – 47.23 – 47.24 – 47.25 – 47.73.10 – 47.73.20 – 47.78.40. I soggetti richiedenti dovranno essere disponibili ad attuare condizioni favorevoli di sconto ai beneficiari dei buoni spesa con una percentuale del 10%, da rendersi con fornitura aggiuntiva per importo equivalente di beni alimentari e prodotti di prima necessità. La presentazione della manifestazione d’interesse potrà avvenire esclusivamente mediante compilazione dell’apposito modulo telematico, disponibile al link https://buonispesa.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php.

Visto che attualmente risulterebbero pervenute manifestazioni d’interesse quasi esclusivamente dalle grandi catene di supermercati presenti sul territorio comunale, nell’ottica di favorire, invece, soprattutto i piccoli esercizi commerciali, che più risentono della grave situazione economica venutasi a creare, come Meetup 5 Stelle Lamezia Amici di Beppe Grillo e Movimento 5 Stelle Lamezia chiediamo al Comune di adoperarsi nell’immediato per mandare avvisi personalizzati a tutte le categorie commerciali che potrebbero essere interessate e che sinora non hanno aderito magari poiché non sufficientemente informate (non tutti hanno la propensione ad andare sul sito del Comune). Si potrebbe inoltre far girare una pattuglia della Polizia Locale, munita di altoparlante, per informare a voce tutti gli esercizi commerciali rientranti nei codici Ateco poc’anzi indicati.

Peraltro, la nostra proposta si sposa pienamente con l’esigenza, o meglio obbligo, di limitare al massimo le uscite dalle rispettive abitazioni. Piu’ esercizi commerciali aderiranno all’iniziativa, tanto più i beneficiari dei buoni acquisto avranno la possibilità di spenderli vicino casa, con ovvi benefici effetti in termini di diminuizione del traffico e degli spostamenti”.

Movimento 5 Stelle Lamezia Terme

Meetup 5 Stelle Lamezia Amici di Beppe Grillo