Lamezia, al via domani gli incontri di Lamezia Bene Comune con i candidati al Consiglio regionale

LAMEZIA TERME – In vista delle prossime elezioni regionali, il movimento “Lamezia bene comune” incontra nella sede su corso Giovanni Nicotera alcuni candidati al consiglio regionale dell’area centrale della Calabria. Si inizierà oggi, martedì 7 gennaio alle 18.30, con Antonio Lo Schiavo, candidato nella lista “Io resto in Calabria” a sostegno di Pippo Callipo presidente; mercoledì 8 gennaio alle 18.30 Francesco Muraca candidato nella lista “Io resto in Calabria” a sostegno di Pippo Callipo presidente; giovedì 9 gennaio alle 18.30 Raffaele Grasso della lista “Tesoro Calabria” a sostegno di Carlo Tansi presidente. Nella prossima settimana proseguiranno gli incontri con altri candidati.

Nello spirito del movimento e nello stile che ha contraddistinto le recenti elezioni comunali, gli incontri saranno delle occasioni di ascolto per conoscere i candidati e confrontarsi sui temi e i programmi per la Calabria, con un focus particolare sulle principali questioni che riguardano Lamezia, il comprensorio lametino e l’area centrale della Calabria.