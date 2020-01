Lamezia, appello al Sindaco Salvatore De Biase per la situazione cimiteri

LAMEZIA TERME – “Mi rivolgo al Sindaco, Avvocato Paolo Mascaro, con la certezza di avere riscontro positivo, attenzione e programmata soluzione, su una problematica che riveste allarme per l’intera città, ovvero la mancanza di plausibili loculi cimiteriali.

Pertanto, verificato che la gestione di che trattasi, affidata alla Multiservizi, è scaduta il 31.12 19, e che probabilmente si rende necessaria una ulteriore proroga, può apparire giustificata una definizione a lungo termine dell’affidamento della gestione cimiteriale tra il Comune e la Società Lamezia Multiservizi, o con qualche altra Società, ove naturalmente, l’amministrazione ne valuti le condizioni, come ad esempio un Project Financing per i cimiteri, risultanti saturi; contestualmente valutare ed immaginare, un tempio crematorio ? moderno ed oggi sempre più richiesto.

Sicuramente continuare questo servizio con proroghe di pochi mesi, può creare solo disservizi ricevendo probabili o constatabili lamentele da parte dei cittadini. Insomma detta attività è un servizio che necessita di programmazione e pianificazione a lungo termine (almeno 10 anni per come prevede il piano cimiteriale ), al fine di offrire alla Città un servizio di efficienza ed efficacia, oltre ad assicurarne la disponibilità di luoghi dignitosi, per la sepoltura dei nostri cari defunti.

Appare che quasi tutte le strutture cimiteriali risultano in stato obsoleto, pertanto necessitano di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria tipo: loculi comunali esistenti- sala autopsia – camera mortuaria, uffici – locali per depositi, rifacimento dei vialetti e della rete idrica ed una attenta verifica degli impianti elettrici dell’illuminazione votiva in tutti i tre Cimiteri per renderli a norma, da qui dotare gli addetti al servizio di idonea attrezzatura per fronteggiare il lavoro in sicurezza, durante le operazioni cimiteriali.

Tutto ciò premesso e sulla base di tali considerazioni, appare necessario ed importante, che in tempi brevi il Comune faccia una scelta precisa, con chi e come proseguire questo servizio, al fine di offrire alla Città pertinenti garanzie in ordine di funzionalità, adeguatezza e continuità dei servizi cimiteriali erogati, come pure dell’attuazione delle finalità e dei programmi dell’istituzione, consentendo un permanente livello di verifica e un costante controllo esterno sull’operato e sull’efficienza del servizio.

Da qui, si ritiene opportuno, per le criticità evidenziate, definire al più presto il riordino del servizio, per poter affrontare e risolvere problemi seri e necessari come quello di non avere luoghi di sepoltura nei Cimiteri di Sambiase e S. E. Lamezia e per il 2019-2020 naturalmente, anche in quello di Nicastro e definire gli ampliamenti di tutti e tre i Cimiteri che potrebbero risolvere gran parte dei problemi emersi.

Pertanto, al fine di condividere siffatta preoccupazione, il Sindaco saprà come applicare i provvedimenti necessari, in linea con la maggiorana governativa, e per il caso specifico, immagino con tutte le parti politiche presenti in consiglio, in tutto al fine, e a tutela, di quanti potrebbero trovarsi in serie difficoltà a poter tumulare, i propri defunti”.

Salvatore De Biase – Già Presidente Consiglio Comunale