Lamezia Bene Comune, Coronavirus: “Commissari straordinari Asp attenzionino situazione ospedale di Lamezia”

LAMEZIA TERME – “In attesa dell’esito della riunione regionale prevista per oggi pomeriggio alla prefettura di Catanzaro sull’emergenza Coronavirus, in cui saranno presenti anche i vertici delle aziende ospedaliere e il dirigente del dipartimento tutela salute della Regione, rivolgiamo un appello ai commissari straordinari dell’Asp di Catanzaro perché si tenga in considerazione la particolare situazione dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, a pochi chilometri dall’aeroporto internazionale, struttura di riferimento per un comprensorio di oltre 140mila abitanti.

Anche nella nostra città e nel nostro comprensorio, in queste ore tanti cittadini, giovani e meno giovani, sono rientrati dalle regioni del Nord dove studiano e lavorano. Ci domandiamo se la stanza di isolamento già individuata dall’Asp sia sufficiente rispetto ai numeri dei rientri di cui stiamo avendo notizia nelle ultime ore. E’ del tutto evidente che una realtà come quella del nostro ospedale, già alle prese con carenze strutturali e di personale che in più occasioni abbiamo denunciato nei mesi scorsi sollevando l’attenzione a livello regionale e nazionale, ha serie difficoltà a gestire eventuali emergenze. Con spirito costruttivo e senza cedere minimamente all’allarmismo, chiediamo ai commissari straordinari un’adeguata attenzione per l’ospedale “Giovanni Paolo II” , affinché vengano predisposte tutte le misure e individuate le strutture per affrontare eventuali situazioni di emergenza. Stiamo parlando del diritto alla salute di tanti cittadini della nostra regione”.

Lamezia Bene Comune