Lamezia Bene Comune denuncia “propaganda irregolare da parte di alcuni candidati lametini del centrodestra”

LAMEZIA TERME – “Disprezza le leggi ed è arrogante. Questo è il Centrodestra in Calabria. Lo ha dimostrato a Catanzaro con le vicende dei consiglieri comunali e non pare che abbia intenzione di prendere altra strada nel consiglio e nelle commissioni a Lamezia.

Ma il senso del disprezzo delle norme poste a tutela di una campagna elettorale ordinata lo dimostra il comportamento di De Sarro (Forza Italia) e di Raso (Lega) poiché il primo sta facendo girare una macchina con altoparlante che invita a votarlo, sostanzialmente dal primo giorno del periodo elettorale, a cui si è affiancato un mezzo pesante su cui è montata una vela con il suo manifesto elettorale e che invita a scrivere “Raso” sulla scheda. Ieri nel corso della mattinata entrambi i mezzi giravano in pieno centro.

Non si tratta solo di far presente il fastidio e l’inquinamento sonoro che verrebbe a infastidire i cittadini di Lamezia, ma la violazione di una norma sulla propaganda elettorale e che è evidentemente posta a garantire l’uguale possibilità per tutti i candidati. La normativa sulla propaganda elettorale prevede solo la possibilità di pubblicizzare iniziative in cui interviene il candidato. Ma chissà per quali ragioni questi candidati non ne hanno organizzate. Non sono accettabili modalità di propaganda che ricordano il celebre film di Totò. Ma ovviamente non è tutto. E’ l’ennesima dimostrazione della difficoltà a rispettare le regole in un crescendo alla Cetto La Qualunque che accompagna i candidati del centrodestra”.

Movimento “Lamezia Bene Comune”