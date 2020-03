Lamezia, Coronavirus: l’appello del consigliere Gianturco al sindaco Mascaro

LAMEZIA TERME – In merito all’emergenza Coronavirus, il Consigliere comunale Mimmo Gianturco ha scritto una lettera aperta indirizzato al sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro. Di seguito il contenuto del suo appello.

“Caro sindaco, la nostra comunità cittadina sta vivendo un momento veramente drammatico, da un lato la paura del contagio dato dalla diffusione del coronavirus, accentuato anche dall’irresponsabilità di alcuni nostri concittadini che faticano a rispettare le basilari norme prudenziali emanate nei diversi DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), dall’altro le grandi difficoltà nella vita lavorativa vista la complessa situazione unita anche a molte scadenze fiscali di aziende, imprese, commercianti, artigiani, professionisti ecc. Insomma, c’è davvero molto sconforto.

È in momenti come questi però, che la nostra gente ha bisogno di una guida e questa guida, caro sindaco, devi essere tu.

Immagino il tuo stato d’animo e il tuo senso di smarrimento rispetto a questa incredibile situazione in cui ci troviamo ma, nonostante io e te ci siamo spesso trovati su posizioni politiche e amministrative differenti, volevo dirti che in questa battaglia a difesa della salute pubblica e della nostra città non sei da solo. Attraverso questa lettera pubblica ti confermo la mia piena e incondizionata disponibilità nel supportarti nell’azione amministrativa a salvaguardia delle famiglie lametine per dirigerle verso un porto sicuro.

Non è tempo questo di contrapposizione politica e ritengo che l’unità d’intenti deve caratterizzare questi giorni difficili, mi sento per tanto di doverti suggerire alcuni interventi urgenti da attuare, e per sintesi te li propongo nel seguente schema:

– Attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) per la direzione e il coordinamento di assistenza alla popolazione anche attraverso le associazioni di volontariato riconosciute per fornire eventuale assistenza alle fasce deboli e il monitoraggio di possibili criticità;

– Attivazione di un Tavolo Permanente sulla Sicurezza e sulla Salute Pubblica di concerto con l’Azienda Sanitaria Provinciale e le Forze dell’Ordine e Militari al fine di tenere sotto controllo l’emergenza coronavirus e di verificare la corretta attuazione del DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) su tutto il territorio comunale, soprattutto per evitare pericolosi assembramenti di persone come sta accadendo all’esterno di alcuni supermercati;

– Attivazione di una Commissione Consiliare Permanente sul tema della Sanità al fine di individuare soluzioni celeri e concrete da proporre agli organi competenti per potenziare le strutture sanitarie del territorio;

– Disporre la sanificazione e la igienizzazione degli uffici e dei locali pubblici e/o ad uso pubblico, dei bus e degli ambienti, ecc;

– Informare la popolazione tutta attraverso audio-messaggio e l’affissione di manifesti sulle corrette procedure disposte nel DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri);

– Verificare che tali procedure siano rispettate soprattutto nei luoghi dove gli spazi sono limitati e la comunicazione da parte degli organi di stampa potrebbe risultare non efficace. Mi riferisco ad esempio al Campo Rom di località Scordovillo dove, a causa di limiti strutturali dati dalla disposizione dei container e delle stanze molto anguste dove quotidianamente vivono, gli spazi potrebbero non essere adeguati ad una corretta prevenzione al contagio;

– Accertare che le attività produttive del territorio lametino rispettino il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) in riferimento alla prevenzione al contagio, mi riferisco ad esempio ai Call Center, dove centinaia di persone, quotidianamente, lavorano in postazioni che difficilmente rispettano la distanza disposta dalle normative, ma anche a tutte le aziende ed imprese che abbiano un numero di dipendenti superiore a 15 unità;

– Predisporre una proroga alle scadenze delle tasse e dei tributi locali nonché una maggiore rateizzazione al fine di aiutare le aziende, le imprese, i commercianti, gli artigiani, i professionisti e tutte le famiglie lametine, in questo momento di grande difficoltà economica;

È importante muoversi da subito, prevenire eventuali criticità, il coordinamento di tutte le forze in campo, fornire maggiore sicurezza a tutta la popolazione lametina.

Ribadisco, quindi, la mia ferma volontà nel sostenere tutte le azioni amministrative a tutela della salute pubblica in questo importante e cruciale momento e la mia piena disponibilità a lavorare da subito nel settore che riterrai più opportuno. Uniti supereremo ogni difficoltà. I lametini hanno bisogno della presenza del loro sindaco e di una squadra amministrativa compatta. Rimbocchiamoci le maniche. Io ci sono! Ma ci devi essere principalmente tu.

Per differenziarci politicamente, una volta superata questa emergenza, ci sarà sempre tempo.