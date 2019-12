Lamezia, De Sarro: “Auguri al Consiglio comunale, al presidente Zaffina e al vice Folino”

LAMEZIA TERME – “Formulo i migliori auguri di buon lavoro al consiglio comunale di Lamezia Terme affinché questa legislatura si possa contraddistinguere per impegno, sacrificio e duro lavoro dei consiglieri eletti, accompagnati da risultati tangibili per la città di Lamezia Terme”. E’ quanto afferma Francesco De Sarro, vicepresidente di Forza Italia della Provincia di Catanzaro. “La massima Assemblea cittadina – continua – dovrà affrontare e, si spera, contribuire a risolvere le numerose criticità esistenti sul territorio. Solo con l’impegno di tutti, nel rispetto delle diverse posizioni, si può guardare con ottimismo al futuro della nostra amata città. Saranno chiamati a svolgere un importante ruolo istituzionale il nuovo presidente del Consiglio comunale Pino Zaffina ed il vicepresidente Matteo Folino di Forza Italia. Rivolgo ad entrambi un sentito augurio di buon lavoro per il delicato ruolo che andranno a ricoprire nel dirigere i lavori del consiglio comunale di una tra le più importanti città della Calabria e del Mezzogiorno”.