Lamezia, D’Ippolito (M5S) scrive al commissario Longo: “Intervenire per potenziare l’assistenza ospedaliera locale e tutelare al meglio i pazienti Covid e gli altri malati”

LAMEZIA TERME – Con apposita nota il deputato M5S Giuseppe d’Ippolito ha chiesto al commissario alla Sanità calabrese, Guido Longo, di intervenire con la commissione straordinaria dell’Asp di Catanzaro, sia per risolvere le carenze di personale sanitario nell’ospedale di Lamezia Terme, secondo notizie giornalistiche accentuate dalla recente positività al Covid di diversi sanitari, sia per migliorare l’assistenza dei pazienti infettati e degli altri malati nello stesso presidio. Questo ospedale, ha ribadito il parlamentare del Movimento 5 Stelle, «rappresenta un riferimento essenziale per la tutela della salute nell’intero comprensorio». Nella sua nota D’Ippolito ha evidenziato le criticità del presidio ospedaliero lametino, chiedendo a riguardo l’impegno diretto di Longo e dichiarandosi «disponibile a collaborare, nel merito, per dare il massimo sostegno nelle varie sedi istituzionali in modo che i cittadini e le diverse rappresentanze della società civile locale abbiano riscontro a fronte delle istanze già avanzate attraverso accorati appelli veicolati dai media e tramite i social». «Da parte mia – conclude il parlamentare M5S – continuerà ad esserci tutta l’attenzione e la vicinanza che meritano la comunità lametina e quella delle aree limitrofe. Dobbiamo continuare ad essere uniti e a lavorare, insieme, per fronteggiare la diffusione del Covid, evitare ulteriori contagi e dare risposte concrete e valide a tutti gli altri ammalati, in attesa che proceda la distribuzione del vaccino contro il nuovo coronavirus».