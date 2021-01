Lamezia, Forze progressiste e di sinistra: “Mancata adozione piano anticorruzione da parte della giunta Mascaro pessimo segnale da un Comune sciolto tre volte per mafia”

LAMEZIA TERME – “L’avvio della procedura sanzionatoria da parte del’Anac per la mancata adozione del piano triennale anticorruzione è un pessimo segnale e un ulteriore elemento che indebolisce la credibilità della nostra città.

Non si tratta di un aspetto meramente formale, ma di un atto che mette nero su bianco le procedure e gli strumenti con cui un ente previene le diverse forme di corruzione per garantire legalità e trasparenza. Rendiamoci conto: in un Comune che da poco più di un anno è uscito dal terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose, la prima amministrazione eletta ritarda nell’adozione del piano fino al punto da far scattare un procedimento sanzionatorio da parte dell’Anac. Tutto questo – è bene ribadirlo – nonostante l’amministrazione Mascaro abbia avuto oltre un anno per l’adozione del piano e nonostante il consiglio comunale abbia deliberato addirittura a febbraio scorso le linee guida per per la predisposizione degli obiettivi strategici e di promozione di nuovi livelli di trasparenza per il triennio 2020/2022.

Che cosa è stato fatto in dodici mesi dall’amministrazione Mascaro su questo fronte? E soprattutto: che messaggio si manda alle istituzioni dello Stato se un’amministrazione comunale, subito dopo il terzo scioglimento, non adotta un atto fondamentale per la trasparenza e la legalità? E’ sempre colpa del solito fantomatico complotto contro la città oppure si vuole una volta per tutte prendere atto delle proprie inadempienze?

Sulla legalità e la trasparenza la nostra città non può permettersi nessuna svista, neppure un momento di distrazione! Siamo certi che il commissario straordinario procederà all’adozione dell’atto nel più breve tempo possibile”.

Forze progressiste e di sinistra

Partito Democratico

Movimento Cinque Stelle

Nuova era

Lamezia Bene Comune

Italia viva