Lamezia, Gianturco (FdI): “Coinvolgere associazioni e organizzare festa di Carnevale”

LAMEZIA TERME -. “È un peccato che la giunta comunale non sia riuscita ad organizzare nulla, i lametini saranno costretti a portare i bambini fuori città incentivando l’economia di altri territori a danno dei nostri commercianti”. A dichiararlo è il consigliere comunale Mimmo Gianturco.

“Al netto dei tanti problemi cittadini e delle giuste priorità che deve darsi un’amministrazione, ma qualcosa per la festa di Carnevale potrebbe e dovrebbe anche organizzare. Non dico i carri allegorici per i quali ci vogliono settimane di preparazione ma, coinvolgendo il mondo delle associazioni e con una buona dose di fantasia e di buona volontà, si farebbero contenti centinaia di bimbi nella nostra città.

Ricordo al sindaco Mascaro che la città inizia a chiedere delle risposte – conclude – e, se non si parte dalle piccole cose, si rischia di non riuscire a portare a casa nessun risultato amministrativo concreto”.