Lamezia, Gianturco: “Migliorare i criteri per la nomina degli scrutatori attraverso rotazione e competenze”

Lamezia Terme – “La gestione delle nomine degli scrutatori da parte della commissione elettorale del comune di Lamezia Terme deve essere migliorata. Ritengo che il semplice sorteggio con il software gestionale degli uffici comunali non sia un metodo efficace, ho proposto pertanto alla commissione che la nomina degli scrutatori avvenga attraverso un criterio di rotazione per dare a tutti la possibilità di ricoprire questo compito e di selezionare il 50% fra quelli maggiormente competenti (individuando i relativi criteri di valutazione), per limitare le continue ed incresciose rinunce e i problemi di scarsa gestione dei seggi elettorali durante la fase di sfoglio e di compilazione dei verbali è dei registri. Occorre lavorare tecnicamente sulle impostazioni dell’applicativo Sicr@web affinché si impostino i suddetti parametri. Confido nel buon senso del Presidente della Commissione, il sindaco Paolo Mascaro, e degli altri componenti, affinché si lavori in questa direzione”. A dichiararlo è il consigliere comunale Mimmo Gianturco.