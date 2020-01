Lamezia, Gianturco presenta ordine del giorno per discutere dei problemi ospedalieri in Consiglio comunale.

Lamezia Terme – “Considerato che cittadini e operatori sanitari lamentano da tempo chiusure di reparti ospedalieri presso il nosocomio Giovanni Paolo II di Lamezia Terme e che nella giornata di ieri si è svolta l’ennesima manifestazione a tutela della salute pubblica, tenuto conto inoltre che alcuni ambulatori non prestano più servizi per mancanza di personale e che la dichiarazione di dissesto da parte dell’Asp di Catanzaro blocca di fatto le assunzioni per i prossimi anni, ho protocollato la richiesta di una convocazione di un consiglio comunale aperto per discutere delle problematiche ospedaliere alla presenza del Commissario regionale alla Sanità e del Commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, al fine di discutere e di trovare soluzioni concrete relativa alla vertenza”. A dichiararlo è il consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Mimmo Gianturco.