Lamezia, Gianturco: “Ripristinare il Parco di via Belvedere. Ho presentato una mozione per impegnare la giunta”

Lamezia Terme – “Il parco pubblico di Via Belvedere, nonostante i tanti solleciti, è nel totale degrado. Le macerie delle abitazioni crollate 4 anni fa e lì dimenticate creano pericolo ai bimbi e ai residenti. Urge un intervento”. A dichiararlo è il consigliere comunale Mimmo Gianturco.

“La situazione – continua l’esponente di Fratelli d’Italia – è veramente inaccettabile. il degrado e la sporcizia stanno rendendo il rione invivibile. I giardinetti pubblici, specie quelli attrezzati, devono essere valorizzati in quanto luogo importante dove le famiglie e gli anziani possono socializzare. Ho presentato una mozione da discutere in consiglio comunale per richiedere alla Giunta di predisporre gli atti necessari per poter mettere maggiormente in sicurezza l’intera area, ad individuare le risorse economiche necessarie per poter ripristinare i bagni pubblici, la fontana, i cestini della raccolta dei rifiuti e i giochi per bimbi situati all’interno del parco nonché migliorarne le condizioni generali e a prestare la dovuta attenzione attraverso una programmata manutenzione”.

“Sono consapevole delle difficoltà economiche in cui versa l’ente – conclude Gianturco – ma sono certo che l’amministrazione comunale, spesso sensibile a questi temi, si attiverà per dare rapide risposte ai tanti residenti”.