Lamezia, Giovani Democratici: “Bocciatura piano fabbisogno ennesima beffa ai ragazzi lametini”

LAMEZIA TERME – “Negli ultimi giorni come organizzazione giovanile del territorio abbiamo seguito con attenzione lo sviluppo della situazione attorno all’approvazione del piano di fabbisogno e abbiamo letto, con attenzione e con tristezza l’articolo a firma di Pasqualino Rettura sul Quotidiano Del Sud che parla della nuova bocciatura.

È incredibile come in città sembriamo essere gli unici ad aver recepito la terribile notizia del rinvio delle assunzioni visto che nessuno schieramento politico ha commentato questa notizia, con un rinvio che cade sulle spalle di molti ragazzi lametini, che in questi concorsi potevano vedere la speranza di ottenere un posto di lavoro vicino casa, senza dover portare (come spesso accade) le proprie competenze lontano dalla loro terra e dai loro affetti. Per non parlare poi inoltre dei problemi e dei disservizi per chi deve fruire dei cittadini delle imprese e delle associazioni che devono interagire ed usufruire con i servizi del comune, che trovano un comune sottorganico e non preparato per gestire le richieste e le problematiche degli utenti. Ma a nessuno sembra importare qualcosa e anzi si parla di tutt’altro, sia a destra che a sinistra.

Il nostro comunicato non vuole essere polemico e non vogliamo ricercare responsabilità, vogliamo solo fare notare come per l’ennesima volta a questa città sia stato negato il diritto di avere un apparato burocratico giovane e rinnovato.

Siamo stufi di vedere come a nessuno freghi poco o nulla dei problemi e delle prospettive dei ragazzi in città ma di come si faccia solo polemica e retorica inutile su argomenti che di concreto hanno poco o nulla e che sono vicende che ai ragazzi lontani dalla politica, magari in cerca di un lavoro e di un organismo organizzato e funzionante col quale interfacciarsi, soprattutto in un periodo del genere non fanno né caldo e ne freddo ma anzi creano disgusto e basta”.

Giovani Democratici Lamezia