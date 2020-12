Lamezia, Giuseppe Priolo è il nuovo Commissario Prefettizio

Lamezia Terme – Si è da poco insediato il nuovo Commissario Prefettizio del Comune di Lamezia Terme. Si tratta di Giuseppe Priolo, 68 anni, già commissario straordinario del comune di Avellino, con alle spalle altri incarichi in comuni ad alta densità mafiosa, anche in Calabria. La nomina di Priolo, alla guida del Comune di Lamezia per circa 60 giorni, arriva dopo la sentenza del Tar che nei giorni scorsi ha accolto, seppur parzialmente, il ricorso al dei candidati a Sindaco Silvio Zizza e Massimo Cristiano, annullando i risultati di quattro seggi elettorali.