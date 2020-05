Lamezia, Guarascio su riattivazione Microbiologia: “Sia permanente e non solo finalizzata a emergenza sanitaria”

LAMEZIA TERME – “L’imminente riattivazione del laboratorio di Microbiologia all’interno dell’ospedale Giovanni Paolo II – se dovessero essere confermate le indicazioni della Regione Calabria – è senza dubbio una buona notizia e certifica la grande potenzialità di un polo della salute, purtroppo, sempre sottostimato e mortificato dalle logiche politiche che governano la sanità calabrese.

Ci auguriamo, innanzitutto, che l’iter di apertura del laboratorio giunga a compimento, attraverso l’acquisizione del parere favorevole del ministero della Salute e il successivo potenziamento del personale e dei dispositivi medici necessari all’effettiva funzionalità.

Attendiamo, inoltre, di verificare gli esatti termini della vicenda: crediamo, infatti, che l’eventuale riapertura non debba solo essere finalizzata alla gestione dell’emergenza sanitaria Covid 19 ma possa e debba tramutarsi in un atto duraturo e definitivo, fondamentale per rendere giustizia a un ospedale già duramente provato da spoliazioni e chiusure e garantire ai cittadini lametini e del suo comprensorio un servizio fondamentale per la tutela della salute”.

Eugenio Guarascio, consigliere comunale di Lamezia Terme