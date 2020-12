Lamezia, Italia Nostra interviene su manutenzione stradale

LAMEZIA TRME – “Crediamo vada fatto un discorso molto serio sulla manutenzione stradale. Le piogge di questi giorni, come d’altronde quelle dei giorni precedenti, hanno posto in evidenza un problema che non può essere ulteriormente sottovalutato o ignorato. In queste ore la maggior parte delle strade cittadine somigliano molto a quelle di Beirut con buche profonde smottamenti ,manto stradale in totale disfacimento. I pozzetti dell’acqua che saltano con una facilita’ impressionante. Stiamo da molto tempo ormai premendo a tutti i livelli perché il problema della manutenzione e della messa in sicurezza delle strade dei fiumi degli argini con la pulizia dei pozzetti abbia la priorità su ogni altra cosa. . Gli eventi hanno purtroppo manifestato quanto sia pericoloso e grave non procedere in questa direzione. La città di Lamezia Terme ed il lametino, non lo si dimentichi, proprio a causa della scarsa manutenzione registrata negli anni precedenti dei fiumi e dei corsi d’acqua ha pagato un prezzo altissimo anche in vite umane.

Dovrebbe questo riteniamo essere sufficiente a porre in primo piano il problema della sicurezza e della manutenzione come fatto non più ineludibile”.

Giuseppe Gigliotti

Presidente Italia Nostra Lamezia Terme