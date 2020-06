Lamezia, Italia Nostra interviene su parchi cittadini

LAMEZIA TERME – “Parco 25 aprile, Lamezia Terme. Quando si parla di totale abbandono. Le erbacce coprono persino le poco panchine esistenti. Farsi una passeggiata è quasi impossibile e la tristezza di osservare un luogo così bello in completo degrado fa davvero male.

La gestione del verde complessivamente e quella dei parchi in maniera particolare a Lamezia Terme non ha avuto,tranne poche eccezioni ,molta fortuna.

Spesi tantissimi soldi e quello che ci troviamo davanti risulta essere uno spreco imperdonabile e una incuria che predomina su tutto. Non godono grande salute,anzi,né il parco Impastato dove la piccola delinquenza non rinuncia a distruggere quel poco che rimane di opere murarie,l’illuminazione scarseggia e la manutenzione lascia a desiderare e lo stesso parco Mastroianni aspetta interventi che tardano ad arrivare.

Cosi non va bene.Durante l’ultima campagna elettorale tutti i candidati a sindaco hanno gareggiato,proprio dal sito del Parco Impastato,a chi la sparasse più forte sul verde e sui parchi. Il risultato è quello che documentiamo. Come al solito: promesse tante rispetto delle stesse meno di zero”.

Italia Nostra Lamezia Terme

Il presidente Giuseppe Gigliotti