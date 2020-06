Lamezia, Italo Reale interviene su terza discarica: “No allo smaltimento di rifiuti inquinanti a Lamezia”

LAMEZIA TERME – “Mi dispiace insistere ma ritengo che la discussione sulla terza discarica (e sull’utilizzo dei volumi residui della prima e della seconda) abbia una certa dose di fantasia e di un eccesso di attenzione sul consenso piuttosto che sul problema.

E’ ovvio che la Santelli intende fare scaricare sulla Lamezia la spazzatura che, soprattutto la Provincia di Cosenza, produce e non sa come smaltire stante la folle posizione di ambientalisti troppo illuminati e di politici attenti a non perdere neanche un voto che ha comportato un blocco degli impianti e quindi la difficoltà a trattare il rifiuto per renderlo inerte e quindi innocuo.

Ora l’Amministratore di Multiservizi, Bevivino, che conosce la mia stima nei suoi confronti, sa quanto sia legato alla Società e come le sono stato vicino assegnandole le due discariche (che si sono succedute nel tempo) di Lamezia, come ho impedito che venissero gestite da Daneco e ricorda pure che avevo invitato l’Amministrazione del tempo a trovare un parter industriale per garantire la chiusura del ciclo con un impianto che trattasse solo l’organico.

Ricorda, la Multiservizi che ritenevo corretta la costruzione della terza vasca (che allora aveva un senso) e che avevo espresso la mia delusione quando l’abbiamo regata a Pianopoli che ne ha fatto un buon uso viste le opere pubbliche costruite dal Sindaco Cuda con le royalty della discarica mentre la Multiservizi perdeva risorse importanti rischiando, qualche settimana fa, il fallimento.

Bevivino (la cui nomina ad amministratore è una delle pochissime scelte condivisibili della Commissione Straordinaria) sa anche che non sto contestando la correttezza della gestione della discarica che ritengo una delle migliori della Calabria (anche nella fase successiva alla chiusura) ma il dato di fatto che sono cambiati i punti di riferimento ambientali e questi, da molto tempo, ritengono inopportuno l’interramento di rifiuti dal momento che questi sprigionano una notevole quantità di inquinanti.

E’ il principio di precauzione che impone che nella nostra discarica non vadano rifiuti non trattati a prescindere dall’ottimo lavoro della Multiservizi.

Certo sarebbe meglio che l’organico trattato non finisse smaltito ma fosse utilizzato per sostituire i concimi chimici nelle campagne, (ed insisto per una iniziativa in tal senso) ma il punto non è se realizzare una terza vasca o riutilizzare quelle già esistenti (che hanno nuovi spazi in conseguenza del naturale ciclo di trasformazione del rifiuto) ma di evitare che nuovi inquinanti vangano depositati nel territorio di Lamezia Terme per la mancanza di coraggio di altre amministrazioni e di troppi politici.

Abbia, conseguentemente, il Sindaco di Lamezia il coraggio di prendere una posizione a difesa della città, impedisca che una nuova offesa venga fatta a Lamezia assumendo una posizione che è forte dal punto di vista del diritto ed ambientale.

No allo smaltimento di rifiuti inquinanti a Lamezia”.

Italo Reale