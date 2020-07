Lamezia, la Lega torna in piazza

LAMEZIA TERME – “Grazie ai volontari, “I ragazzi di Via Gorizia 32″, siamo scesi nuovamente in strada per riprendere a fare militanza con il nostro gazebo.

Era importante ripartire tra la gente, proprio da dove ci siamo salutati prima dell’emergenza sanitaria, per invitare i cittadini a firmare le tre proposte della Lega:

• Stop alla regolarizzazione di 600.000 immigrati clandestini i quali, arrivano illegittimamente sul territorio italiano e rischiano di essere vittime di organizzazioni dedite allo sfruttamento di queste persone.

• Stop ai vitalizi. La Lega è unico partito che ha votato in commissione al Senato il taglio dei vitalizi.

• Blocco cartelle esattoriali di Equitalia. Le cartelle esattoriali che stanno per essere inviate, metterebbero ulteriormente a rischio la riapertura delle attività di una popolazione già indebolita dalla depressione economica causata dell’emergenza sanitaria.

I consulenti del lavoro segnalano che si sono persi circa 6 milioni di posti di lavoro.

Grande è stato l’entusiasmo delle persone che hanno voluto firmare per testimoniare la loro contrarietà alle scelte di questo Governo “scollato” dalla realtà, dai cittadini e che non sa cogliere le reali esigenze del momento.

Ritorneremo ancora in piazza, come sempre, per difendere e rappresentare i diritti dei cittadini”.

Coordinamento cittadino Lega Lamezia